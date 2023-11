12 jaar cel en tbs geëist tegen oud-directeur Kanjer Wens in ontuchtzaak

De voormalig directeur van een organisatie die wensen van kinderen liet uitkomen, krijgt wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft twaalf jaar cel voor ontucht en het maken van kinderporno. Er is ook tbs met dwangverpleging tegen hem geëist.

De 55-jarige man uit Almere wordt ervan verdacht dat hij dertien jongens heeft misbruikt, van wie een aantal tijdens zijn werk voor Stichting Kanjer Wens. Die inmiddels opgeheven organisatie zette zich in om wensen van zieke kinderen te vervullen. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de periode tussen 2006 en 2021. De jongste slachtoffers waren 9 jaar oud.

Voor het OM weegt zwaar mee dat het vaak ging om kinderen die extra kwetsbaar waren, door hun ziekte of door een ingewikkelde thuissituatie. "Kwetsbaarder is bijna niet mogelijk en toch heeft de verdachte zijn seksuele lusten op de groep losgelaten."

Dwingende man

Justitie spreekt van een "enthousiaste, maar dwingende man die het vertrouwen won van kinderen en hun ouders door leuke uitjes te ondernemen en mooie cadeaus te geven". Een bezoek aan een zwembad of voetbalwedstrijd eindigde vaak met een logeerpartij bij de man thuis, aldus het OM.

Hij zou dan met kinderen in één bed slapen en hen misbruiken. In andere gevallen zou hij kinderen hebben misbruikt tijdens autoritjes of als ze bij hem op schoot zaten.

Het onderzoek tegen de man begon nadat in 2021 bij de politie twee meldingen waren binnengekomen. In beide gevallen ging het om kinderen die hun ouders of hulpverleners hadden verteld dat ze seksueel waren misbruikt door de man.

In de periode daarna kwamen nieuwe meldingen en aangiftes binnen, ook van incidenten uit de periode voordat de man bij Kanjer Wens werkte.

Advocaat: trial by media

De advocaat van de man noemt de verklaringen ongeloofwaardig en zegt dat er pas aangifte werd gedaan nadat de zaak in de media kwam, schrijft Omroep Flevoland . Hij spreekt vrijwel alle beschuldigingen tegen. De man erkent alleen dat hij seks had met een volgens hem 16-jarige jongen, waar beelden van zijn gemaakt.

De advocaat vindt de eis van het OM van twaalf jaar cel veel te hoog en onredelijk. Ze zegt dat de zaak veel gevolgen heeft gehad voor de man en zijn familie en spreekt van een trial by media, omdat de ontuchtzaak uitgebreid in de pers is behandeld.

De rechter doet op 22 december uitspraak.