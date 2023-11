Beter laat dan nooit: boek na 45 jaar terug in Engelse bibliotheek

Een bibliotheek in het Engelse Blackpool heeft een boek teruggekregen dat 45 jaar te laat was. De vrouw die het al die jaren in haar bezit had bood haar excuses aan en zei grappend dat ze "een beetje laat" was.

De vrouw leende het boek, een studie over de Britse Lord of the Rings-schrijver J.R.R. Tolkien, op 13 maart 1978. De uitleentermijn was drie weken.

De vrouw werkte volgens de Engelse krant The Gazette in die tijd bij een supermarkt in de stad en kwam in haar pauze geregeld langs om een stapel boeken te halen. Toen de winkel echter definitief dichtging en ze daar dus niet meer kon werken, bracht ze naar verluidt alle boeken terug.

Op een na dan. Tijdens het opruimen van haar huis kwam ze het oude boek tegen. De medewerker die het innam zegt tegen de BBC dat ze geschokt was toen ze de datum zag.

Geen boete

In 1978 stond er volgens de bibliotheek een boete van 1 cent per dag op te laat ingeleverde boeken. Na 45 jaar zou dat een bedrag van meer dan 1600 euro zijn. De vrouw hoeft zich hierover echter geen zorgen te maken. De boetemaatregel is al enkele jaren geleden afgeschaft.