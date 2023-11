'First dog' Moldavië bijt president Oostenrijk

De Oostenrijkse president Van der Bellen heeft aan zijn bezoek aan Moldavië een beet in zijn hand overgehouden. De dader was Codrut, een voormalige zwerfhond met drie poten die eigendom is van de Moldavische president Sandu.

Codrut stond Sandu en de president van Slovenië en Oostenrijk op te wachten toen die uit Sandu's ambtswoning naar buiten kwamen. Sandu aaide het dier over zijn kop. Toen Van der Bellen dat ook wilde doen, hapte hij toe.