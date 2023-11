Alcaraz verslaat Medvedev en stuit op Djokovic in halve finales ATP Finals

De partij ging aanvankelijk gelijk op. Alcaraz werkte in de eerste set op 1-2 twee breekkansen weg en brak de Rus, de mondiale nummer drie, na vier ijzersterke punten op 3-3 op love. Bij een 4-4 stand in de tweede set plaatste Alcaraz een cruciale break, mede dankzij een dubbele fout van Medvedev.

Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals in Turijn. De 20-jarige Spanjaard versloeg Daniil Medvedev in de laatste groepswedstrijd met 6-4, 6-4 en treft in de volgende ronde Novak Djokovic, een herhaling van de Wimbledon-finale eerder dit jaar.

De weg naar de overwinning was daarmee vrij voor de goed spelende Alcaraz en hij benutte zijn eerste wedstrijdpunt, nadat Medvedev de bal buiten het veld had geslagen.

Te snelle baan

Alcaraz had zijn openingswedstrijd in een driesetter verloren van Alexander Zverev, maar door een overwinning op Andrej Roeblev hield hij nog zicht op de halve finales. Die heeft hij nu bereikt, maar tevreden met de speelomstandigheden in Turijn is hij allerminst. Na zijn eerste duel beklaagde hij zich al over de baan, die in zijn ogen veel te snel is.

De regerend Wimbledon-winnaar doet dit jaar voor het eerst mee aan de ATP Finals, het officieuze WK voor de beste acht tennissers ter wereld. Vorig jaar trok hij zich op het laatste moment terug voor het eindejaarstoernooi wegens een buikblessure.

Ook voor aanvang van deze editie had de Spanjaard te maken met blessureleed. Het was onlangs nog de vraag of hij het tennistoernooi überhaupt zou afmaken, omdat hij kampte met een rug- en voetblessure.