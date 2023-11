Kabinet wil toegang tot 'anti-witwasregister' definitief beperken

Het kabinet wil het UBO-register, waarin eigenaren van organisaties staan geregistreerd, definitief sluiten voor het publiek. Dat betekent dat alleen nog banken, notarissen en bepaalde autoriteiten mensen kunnen opzoeken in het register. Ook journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen er onder bepaalde voorwaarden nog terecht. In het UBO-register staan eigenaren van organisaties geregistreerd, waardoor je kan zien wie de belanghebbende is. Dat is bijvoorbeeld van belang bij de opsporing van fraude, witwassen en terrorismefinanciering, omdat criminelen bij dit soort activiteiten vaak proberen de daadwerkelijke eigenaar te verhullen. Vermogen voor iedereen te zien Maar er is ook al jaren kritiek op het register, vooral van grote ondernemers en privacy-organisaties, omdat iedereen in het register kan opzoeken hoeveel vermogen iemand heeft. De critici kregen eind vorig jaar gelijk van het Europees Hof , dat oordeelde dat zo'n soort openbaar register in strijd is met de privacy. Minister Kaag besloot daarom het register tijdelijk te sluiten , en onderzoek te doen naar de toekomst ervan. Vandaag viel het besluit om het register helemaal niet meer voor het publiek te openen. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel instemmen met de wetswijziging.

Wat is een UBO? UBO's (ultimate beneficial owners) zijn de eigenaren van een organisatie, of mensen die zeggenschap daarover hebben. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die meer dan 25 procent van de aandelen in een bv in handen hebben. Tot vorig jaar kon iedereen voor 2,50 euro de gegevens over UBO's in het register opvragen. Daar is na de uitspraak van het Europees Hof dus een eind aan gekomen.