NOS Voetbalpodcast #119: 'In drie dagen van vreugdeloos naar vreugdevol'

In de NOS Voetbalpodcast blikt Jeroen Stekelenburg met commentatoren Frank Snoeks, Jeroen Grueter en Jeroen Elshoff terug op het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Italië (1-1).

Volgens Grueter was het, na een teleurstellend gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina, weer leuk om naar Oranje te kijken. "We hebben naar een Nederlands elftal zitten kijken dat weer wat uitstraalde, en dat heb ik heel erg gemist sinds de coronabreak."

Daar is z'n collega Elshoff het me eens. "Het zag er heel acceptabel en goed uit. Het is heel gek om te zeggen vreugdevol, want je hebt niet gewonnen. Maar het gaat van chagrijn naar nog net geen champagne."