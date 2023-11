Proces strandt tegen Amerikaanse agent die schoot bij inval Breonna Taylor

Het proces tegen een Amerikaanse agent die het vuur opende bij een fatale inval in Louisville is geëindigd zonder een uitspraak. Een jury kon het na dagenlang overleg niet eens worden over de schuldvraag.

Bij een inval in het verkeerde appartement kwam in maart 2020 de onschuldige Breonna Taylor om het leven. Haar dood maakte de 26-jarige een van de gezichten van de Black Lives Matter-beweging in de VS.

De politie viel het appartement van Taylor binnen omdat haar ex werd verdacht van drugshandel. Haar nieuwe vriend opende het vuur toen de deur werd geforceerd door de agenten in burger. Taylor werd fataal geraakt toen daarop agenten terugschoten.

Noodweer

De openbaar aanklager had eerder al besloten dat de agent die het fatale schot loste niet zou worden vervolgd, omdat hij was beschoten. Een collega die daarop tien keer in het wilde weg vuurde, werd wel aangeklaagd.

Deze Brett Hankison zou met het excessieve geweld de burgerrechten van Taylor hebben geschonden. Daar zou hij levenslang voor kunnen krijgen.

Tijdens zijn proces getuigde Hankison dat hij door het eerste schot van Taylors vriend vreesde voor zijn leven en dat van zijn collega's. Hij gaf echter ook toe niet te hebben gezien op wie hij het vuur opende. Een rechter had hem vorig jaar al vrijgesproken voor het in gevaar brengen van de buren van Taylor.

Nieuw proces?

Na vier dagen van overleg, dat soms verhit verliep, zei de jury dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over een vonnis. De rechter heeft de zaak daarom geseponeerd. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of het om een nieuw proces gaat vragen.

Naast Hankison werden in de zaak nog drie agenten aangeklaagd voor de fouten die leidden tot de inval in het verkeerde appartement. Een van hen bekende schuld, de rechtszaak tegen de andere twee begin volgend jaar.

De familie van Taylor kreeg eerder al een schadevergoeding van omgerekend zo'n 10 miljoen euro. Haar vriend schikte december vorig jaar met de stad Louisville voor ongeveer 1,8 miljoen euro.