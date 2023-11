Spaarprogramma's voor vliegen onverminderd populair, zijn ze nog van deze tijd?

Uit een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) uit 2021 blijkt dat 15 procent van de volwassen Nederlanders die vliegen (zakelijk of privé) lid is van zo'n loyaliteitsprogramma.

Om hoeveel leden gaat dat in Nederland? In tien jaar tijd is het ledenaantal van Miles & More (Lufthansa) gegroeid van 21.000 naar 400.000. Skywards (Emirates) heeft 360.000 Nederlandse leden, van wie een derde er de afgelopen vijf jaar bij is gekomen.

Privilege Club (Qatar Airways) deelt geen cijfers, maar zegt wel dat "de Nederlandse markt belangrijk is", en dat het ledenbestand in Nederland de afgelopen tien jaar is vertienvoudigd.

KLM wil niet zeggen of het aantal leden van zijn Flying Blue-programma de afgelopen tien jaar is toe- of afgenomen. Wel is bekend dat het bedrijf vier jaar terug het twee miljoenste Nederlandse lid verwelkomde. En onlangs maakte de luchtvaartmaatschappij bekend financiering te hebben aangetrokken waardoor het Flying Blue-programma kan groeien.

Avios (British Airways, Iberia, Aer Lingus en Vueling), Miles&Smiles (Turkish Airlines) en SkyMiles (Delta Air Lines) hebben niet gereageerd op vragen van de NOS.