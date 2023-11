Wekdienst 17/11: Erdogan naar Duitsland • Strafeis oud-directeur Kanjer Wens

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Turkse president Erdogan brengt een bezoek aan Duitsland. De sfeer tussen beide landen is gespannen, nu ze een verschillend standpunt innemen in de oorlog tussen Israël en Hamas.

Het OM komt met de strafeis tegen de oud-directeur van stichting Kanjer Wens. De 55-jarige Peter V. staat terecht op verdenking van ontucht met dertien minderjarige jongens.

In Peking begint de tweede wereldbeker van het schaatsseizoen. De Nederlandse vrouwen openen met de 1500 meter, gevolgd door de mannen op de 500 meter. Alle afstanden zijn vanaf 09.50 uur live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

In Almere kunnen niet alle nieuwe woningen een stroomaansluiting krijgen omdat het elektriciteitsnet vol is. De gemeente heeft dat te horen gekregen van de netbeheerders Tennet en Liander.

De gemeente zegt erdoor overvallen te zijn. Vorige maand zei Tennet nog dat er in Flevoland problemen dreigen als er eind 2026 geen ruimte op het net is ontstaan, maar in een deel van Almere is er nu dus al een acuut probleem. De gemeente zegt dat er snel een oplossing moet komen omdat de ontwikkeling van Almere anders tot stilstand komt.

Ander nieuws uit de nacht

Afgang voor Formule 1: circuit Las Vegas onveilig, eerste training gestaakt : de sessie moest na zo'n 20 minuten worden gestaakt omdat het stratencircuit onveilig bleek: Carlos Sainz' Ferrari kwam stil te staan op de baan nadat de auto beschadigd was door een putdeksel.

Ook Haarlem biedt excuses aan voor slavernijverleden : burgemeester Wienen deed dat bij de presentatie van een onderzoek naar de slavenhandel. Haarlem was niet vertegenwoordigd in het bestuur van de VOC en de WIC, maar uit het onderzoek blijkt dat de stad wel degelijk van de koloniën profiteerde.

Immigratiedienst versnelt procedures voor gezinshereniging uit Gaza : er lopen nu ongeveer tien spoedprocedures. Bij een positief besluit, bekijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken of het mogelijk is hen te helpen uit de Gazastrook weg te komen.

En dan nog even dit:

Een man in Den Haag dacht gezellig een avondje tv te kijken met z'n vrouw, maar dat pakte toch anders uit. "Toen zij eenmaal op de bank zaten met wat lekkers te eten en drinken besloot de man des huizes de afstandsbediening te pakken en te zappen naar Opsporing Verzocht", schrijft het politieteam van Scheveningen op Instagram .

De vrouw herkende haar man op de beelden van een overval in Rotterdam deze zomer en besloot haar man meteen bij het politiebureau af te leveren. De man was de laatste verdachte in de zaak en zit sindsdien vast.