Eerste verlies voor wereldkampioen Argentinië, problemen Brazilië in WK-kwalificatie

Argentinië heeft zijn eerste nederlaag sinds het gewonnen WK in Qatar geleden. Uruguay was in Buenos Aires met 0-2 te sterk. De Argentijnen staan er desondanks nog goed voor in de kwalificatie voor het WK 2026. Dat kan niet worden gezegd van Brazilië. De vijfvoudig wereldkampioen verloor met 2-1 van Colombia. Daardoor zakt Brazilië naar de vijfde plek in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. De beste zes landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2026 in Canada, de VS en Mexico. De nummer zeven speelt nog in de play-offs om een WK-ticket. Uruguay speelde vooral feller dan de Argentijnen en kwam vlak voor rust op voorsprong via Barcelona-verdediger Ronald Araujo. Argentinië leunde met name op ingevingen van Lionel Messi. De 36-jarige sterspeler was met twee vrije trappen dichtbij de gelijkmaker. Bij zijn tweede poging raakte hij de lat. Kort voor tijd besliste Uruguay het duel. Nadat Messi rond het Uruguayaanse strafschopgebied balverlies leed, counterde de ploeg razendsnel en zorgde Liverpool-spits Darwin Nunez voor de 0-2.

Daarmee kwam er voor Argentinië een einde aan een zegereeks van veertien duels, die begon in Qatar. "We voelden ons nooit comfortabel in deze wedstrijd", zei Messi. "Uruguay is een erg fysieke tegenstander, die goed samenspeelt als team. Zo spelen ze altijd." Ontvoerde vader Ondanks een vroege voorsprong ging Brazilië onderuit in Colombia. Arsenal-spits Gabriel Martinelli opende al na vier minuten de score. Maar Luis Diaz van Liverpool werd de man van de wedstrijd met twee treffers binnen vier minuten in de tweede helft.

Diaz was de laatste dagen in het nieuws nadat zijn vader bijna twee weken lang ontvoerd was. Enkele dagen geleden kwam hij weer vrij. Luis Manuel Diaz zat in het publiek bij de wedstrijd in Barranquilla en vierde de doelpunten van zijn zoon uitbundig. Brazilië moest het zonder de geblesseerde Neymar en Casemiro stellen. Bovendien viel Vinicius Junior al na 25 minuten geblesseerd uit. Van de vijf wedstrijden in de WK-kwalificatie wist Brazilië er pas twee te winnen. Dinsdagavond (lokale tijd) staat in Rio de Janeiro de topper tegen Argentinië op het programma.