Afgang voor Formule 1: circuit Las Vegas onveilig, eerste training gestaakt

De eerste training voor de Grand Prix van Las Vegas is uitgelopen op een fiasco. De sessie moest na zo'n twintig minuten worden gestaakt omdat het stratencircuit onveilig bleek.

De Ferrari van Carlos Sainz kwam stil te staan op de baan, nadat de onderkant van de auto flink beschadigd was door een losgeslagen putdeksel. Daarop werd de training onderbroken met een rode vlag. Al snel kwam de mededeling vanuit de Formule 1 dat de training niet meer hervat zou worden.

Het stratencircuit in Las Vegas is nieuw op de Formule 1-kalender. Er wordt geracet op en rondom de fameuze strip in de Amerikaanse gokstad.