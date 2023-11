Ook Haarlem biedt excuses aan voor slavernijverleden

Burgemeester Wienen van Haarlem heeft excuses aangeboden voor de betrokkenheid van het stadsbestuur bij het slavernijverleden. Hij deed dat bij de presentatie van een onderzoek naar de rol van Haarlem bij de slavenhandel.

Haarlem had geen scheepswerven of kantoren van de grote handelsbedrijven maar de stad profiteerde wel degelijk, aldus het onderzoek dat de gemeenteraad liet uitvoeren door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Haarlemmers voeren mee op handelsschepen die ook tot slaaf gemaakten vervoerden. Ook bezaten Haarlemmers aandelen in plantages en hadden ze belangrijke posities in de koloniën, concludeert het onderzoek.

Lang wegkijken

Wienen zei dat het stadsbestuur van Haarlem zich beschaamd voelt. "Over ons lang wegkijken van de pijn van de slavernij in het verleden en ons gebrek aan besef van de last die nakomelingen nu daar nog van meedragen." Volgens Wienen wonen in Haarlem meer dan 2000 mensen die afstammen van mensen die tot slaaf zijn gemaakt.

Vorig jaar zomer bood de provincie Noord-Holland al excuses aan. Commissaris van de Koning Van Dijk deed dat in het provinciehuis in Haarlem, bij de opening van een expositie over slavernij. Ook andere steden, provincies en instanties zoals De Nederlandsche Bank hebben dat inmiddels gedaan.

Koning Willem-Alexander bood op 1 juli in een toespraak excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. In zijn historische speech vroeg hij om vergiffenis, omdat zijn voorouders destijds niet hebben ingegrepen.