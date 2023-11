Zwemcoach Faber beticht van ongepast gedrag, bond laat onderzoek doen

De KNZB wil niet zeggen hoeveel zwemmers zich hebben gemeld bij het Centrum Veilige Sport Nederland, maar tegenover de Volkskrant hebben vijf zwemmers verklaard een klacht te hebben ingediend over Faber, die als trainer schoolslagspecialist Arno Kamminga naar twee zilveren olympische medailles in Tokio begeleidde.

Directeur Aschwin Lankwarden van de KNZB omschrijft de klachten in een vertrouwelijke brief aan zwemmers als "signalen van ongenoegen met elementen van grensoverschrijdend gedrag". De bond heeft inmiddels het bureau Partners in Integriteit bij de hand genomen voor verder onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van de 50-jarige Faber.

Faber, die afgelopen zomer zijn taken en verantwoordelijkheden als hoofdcoach overdroeg aan technisch directeur Sjors Lommerts, is door de zwembond op de hoogte gebracht van de klachten en het gestarte onderzoek. Hij heeft op zijn beurt laten weten volledig mee te werken.

Uit een vertrouwelijk gespreksverslag dat de Volkskrant in bezit heeft, zou naar voren komen dat Faber "een (te) grote machtspositie voor zichzelf heeft gecreëerd". Ook zou hij (te) veel taken naar zich toe hebben getrokken en daardoor soms in de fout zijn gegaan. Maar er zou ook sprake zijn geweest van pesten en intimidatie.

Een deel van de reactie van Mark Faber:

"In algemene zin wil ik aangeven dat ik het bijzonder vervelend vind dat sporters ongenoegen hebben ervaren. In mijn functie als KNZB-hoofdcoach heb ik altijd de intentie gehad om de zoektocht naar de (sportieve) grenzen hand in hand te laten gaan met plezier in de sport. Dat is een zoektocht naar de juiste balans die je samen moet doen. In samenspraak met collega's streefde ik naar een positief prestatieklimaat. Iedere sporter die dat niet zo heeft ervaren, is er één te veel."

"Mocht uit het onderzoek blijken dat sporters, destijds of achteraf, zich daarbij niet prettig hebben gevoeld, dan spijt me dat enorm. Uiteraard is dat nooit mijn bedoeling geweest. Ik ben altijd bereid om in gesprek te treden en zal er alles aan doen om gevoelens van ongenoegen weg te nemen en te helpen het prestatieklimaat nog verder te verbeteren."