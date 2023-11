Vrouwen in brief: giftige cultuur bij Britse ministerie van Defensie

Bij het Britse ministerie van Defensie heerst een cultuur van seksisme en intimidatie, schrijven zestig vrouwelijke medewerkers in een interne brief. The Guardian heeft de brief ingezien. De vrouwen schrijven over betasting en wangedrag, onder meer door hooggeplaatsten.

Het ministerie bevestigt tegen de krant dat de brief intern is verstuurd. "We zijn ernstig bezorgd over de klachten die zijn ingediend", staat in een verklaring. Defensie zegt dat actie wordt ondernomen, maar treedt niet in details.

'Topje van de ijsberg'

De brief bevat verklaringen van "senior vrouwelijke ambtenaren in operationele en veiligheidsfuncties", schrijft de krant. Er staat een opsomming van incidenten. Volgens de brief zijn deze meldingen "het topje van de ijsberg".

De beschuldigingen schetsen het beeld van een door mannen gedomineerd bolwerk waar vrouwen zich onveilig voelen. De groep stelt dat het probleem structureel is en dat er van bovenaf niet wordt ingegrepen.

"Een legerofficier zei tegen mij dat er twee soorten vrouwen zijn bij Defensie. De bitches, die effectief zijn, en de mama-achtigen, die compleet nutteloos zijn. Hij zei dat ik daaruit moest kiezen als ik een carrière wilde maken bij Defensie", zegt een van de vrouwen die worden geciteerd in de brief.

'Huilen op de wc'

Sommige ministeriemedewerkers beschrijven dat ze huilend tijd doorbrengen op de wc. Anderen voelen zich bekeken terwijl ze lopen. Een vrouw zegt dat ze betast werd en dat ze te horen kreeg dat het verstandiger was om geen klacht in te dienen.

Een andere vrouw beschrijft dat een legerofficier haar probeerde te versieren terwijl ze 's nachts op een gang liep. Dat zou gebeurd zijn in een legerbasis in het buitenland. Ze liep van haar kamer naar de badkamer. "Ik was misselijk van angst en kon niet meer slapen: ik wist niet of hij de sleutels had van mijn kamer."