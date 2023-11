Deel nieuwe huizen Almere niet aangesloten op stroom vanwege vol elektriciteitsnet

In een deel van Almere kunnen nieuwe woningen per direct geen nieuwe stroomaansluiting krijgen omdat het elektriciteitsnet vol is. Dat zegt de gemeente Almere, die het nieuws vorige week te horen heeft gekregen van netbeheerders Tennet en Liander. De gemeente zegt overvallen te zijn door het nieuws. "Komt er niet snel een oplossing, dan komt de ontwikkeling van Almere tot stilstand."

Volgens de gemeente is de situatie ernstiger dan gemeld. In oktober gaf Tennet aan dat de stroomvoorziening voor nieuwe huizen in oostelijk en zuidelijk Flevoland in gevaar komt als er eind 2026 geen ruimte op het net is ontstaan. Vorige week werd dus duidelijk dat dit per direct geldt voor Almere, aldus de gemeente.

"We zijn geschokt en vol ongeloof", aldus verantwoordelijk wethouder Alexander Sprong. "De stad wordt buitenproportioneel geraakt door deze situatie." Volgens de wethouder komt de ontwikkeling van Almere tot stilstand als het probleem niet snel wordt opgelost.

"Nieuwe bedrijven of bedrijven die verhuizen en hun aansluiting hebben opgezegd kunnen al niet meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet", zegt hij. "En nu ook de woningbouw wordt geraakt, heeft Almere een heel groot probleem."

Disclaimer in grondcontracten

Het ruimtegebrek is afkomstig uit drie onderstations in de gemeente. Op een onderstation wordt hoogspanning omgezet naar spanning die aan huishoudens en bedrijven geleverd kan worden. Op een van de onderstations, dat spanning levert aan woningen in het zuidoosten van Almere, is helemaal geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen, meldt Omroep Flevoland . Op de twee andere stations is nog zeer beperkt ruimte beschikbaar.

Als het probleem niet wordt opgelost, moet tijdelijk gestopt worden met uitgifte van grond totdat er meer duidelijkheid is, waarschuwt de gemeente. Ook wordt het verduurzamen van huizen een stuk lastiger. Daarnaast wordt vanaf nu in alle woningkavels een disclaimer gezet waarin komt te staan dat het stroomnet vol is voor woningen. Dat gebeurde al voor bedrijfskavels.

Netbeheerder Tennet wil de komende jaren het elektriciteitsnetwerk uitbreiden. Door in Lelystad, Breukelen, Dodewaard en Doetinchem vier transformatoren te vervangen of bij te plaatsen, hoopt de beheerder dat het probleem in de betreffende provincies in 2029 is opgelost.

Volgens wethouder Sprong zijn maatregelen nodig om de periode tot en met 2029 zo goed mogelijk te overbruggen. Hij verwijst daarbij onder andere naar de "onorthodoxe" maatregelen waar demissionair minister Jetten over nadenkt, zoals een verplichting voor bedrijven om in de piekuren minder stroom af te nemen .