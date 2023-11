Australië verslaat Zuid-Afrika en treft India in finale WK cricket

Vijfvoudig wereldkampioen Australië won met 3 wickets. De Zuid-Afrikanen begonnen met batten, maar waren na ruim elf overs al vier wickets kwijt. David Miller hield zich daarna wel lang staande (101 runs), maar nadat hij was uitgevangen, vielen de batsmen weer als vliegen.

De finale van het WK cricket gaat tussen gastland India en Australië. India versloeg woensdag in de halve eindstrijd Nieuw-Zeeland, donderdag was Australië te sterk voor Zuid-Afrika.

Travis Head bezorgde Australië met 62 runs uit 48 ballen (twee zessen en negen vieren) een vliegende start. Ook David Warner (29 runs uit 18 ballen) leek haast te hebben. Het totaal liep daarna veel stroperiger op, maar na 47.2 overs was de buit binnen.

De finale is zondag in het immense Narendra Modi-stadion in Ahmedabad, waar India zal worden gesteund door een blauwe zee van 132.000 dolenthousiaste fans.