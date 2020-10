Tabloid claimt onthulling over Biden, Twitter en Facebook beperken verspreiding

Twitter en Facebook nemen maatregelen om te voorkomen dat een bericht van de tabloid The New York Post over Joe Biden en zijn zoon Hunter snel kan worden verspreid. De krant claimt e-mails in handen te hebben die erop duiden dat Joe Biden in 2015, toen hij vicepresident was, een ontmoeting had met een partner van het gasbedrijf waarvoor Hunter werkte.

The New York Post verbindt de vermeende ontmoeting aan de druk die Joe Biden een klein jaar later uitoefende op de Oekraïense regering om de hoogste aanklager van het land te ontslaan. Die aanklager wilde corruptie onderzoeken bij Burisma Holdings, het bedrijf waar Hunter Biden voor werkte.

Volgens Twitter biedt het bericht te weinig inzicht in de herkomst van het materiaal. Het bedrijf wijst er verder op dat het niet wil meewerken aan de verspreiding van informatie die via hacking is verkregen en die privégegevens bevat. Ook Facebook heeft om vergelijkbare redenen dus ingegrepen om te voorkomen dat het stuk snel breder onder de aandacht komt.

Biden ontkent met klem

De New York Post heeft naar eigen zeggen een kopie ontvangen van een harde schrijf van een laptop. De kopie is gemaakt door een eigenaar van een computerwinkel waar de laptop in april 2019 zou zijn ingeleverd. De eigenaar zou zelf met het materiaal naar de FBI zijn gestapt, maar maakte naar verluidt dus nog wel eerst de kopie. Die zou via Trumps adviseur Rudy Giuliani bij de New York Post zijn beland.

De campagne van de Democratische presidentskandidaat Biden heeft gereageerd op de berichtgeving en spreekt die met klem tegen. Volgens Biden heeft de ontmoeting waar de tabloid over schrijft nooit plaatsgevonden. Dat geen sprake was van machtsmisbruik is aangetoond in onderzoeken door de media, in het impeachement-onderzoek naar Trump en door onderzoeken van Senaatscommissies, aldus Biden.

Correspondent Lucas Waagmeester noemt de proactieve houding van de techbedrijven opvallend. "Ze willen hierin dus niet als doorgeefluik van een onbewezen verhaal fungeren, terwijl dat vaak genoeg wel gebeurt. Tegelijk maakten serieuze Amerikaanse media vandaag dezelfde keuze; ook zij publiceerden niet over het verhaal uit de New York Post, dat een niet al te geloofwaardige reputatie heeft."

Bidens tegenstander Trump haalt, op Twitter, fel uit naar zowel Twitter als Facebook. Hij noemt het verschrikkelijk dat de bedrijven verspreiding van het bericht tegengaan. Volgens de president zijn de e-mails overtuigend bewijs voor corruptie en machtsmisbruik.