FC Volendam blameert zich in beker met nederlaag tegen Excelsior Maassluis

In de laatste minuut van de blessuretijd dacht Robert Mühren een verlenging veilig te stellen, maar zijn kopgoal werd afgekeurd om buitenspel.

Tweededivisionist Excelsior Maassluis kwam in de twintigste minuut op voorsprong. Na een goede counter schoot Redouan Ouali raak. Volendam ging in de achtervolging, maar stuitte steeds op de door de thuisploeg opgetrokken verdedigende muur.

De bekerwedstrijd van Volendam was uitgesteld omdat op de oorspronkelijke datum de eredivisiewedstrijd tegen Ajax moest worden ingehaald.

FC Volendam is door de amateurs van Excelsior Maassluis uit het bekertoernooi geknikkerd. De Volendammers verloren op Sportpark Dijkpolder met 1-0.

Volendam is de derde eredivisieclub die in de eerste ronde van het bekertoernooi is uitgeschakeld. Heracles Almelo en PEC Zwolle gingen onderuit tegen respectievelijk HHC Hardenberg en AFC.

In de tweede ronde van de beker treft Excelsior Maassluis in het Beverwijkse DEM een ploeg uit de derde divisie.

'Hebben het geflikt'

Ouali, de maker van het enige doelpunt, reageerde na de bekerstunt bij Langs de Lijn En Omstreken. "Het is hier een gekkenhuis". zei Ouali vanuit Maassluis. "Het is een geweldige avond. Mijn doelpunt ging er heerlijk in."