Jong Oranje boekt magere thuiszege op Jong Gibraltar in EK-kwalificatie

Jong Oranje is weer een stap dichter bij het EK van 2025 in Slowakije gekomen. De thuiswedstrijd tegen Jong Gibraltar, dat vorige maand nog met 5-0 werd verslagen, leverde in Almere een magere 1-0 zege op, waardoor de ploeg van Michael Reiziger ook na vijf wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies is in groep C.

Wie naar het Fanny Blankers-Koen Sportpark was gekomen om getuige te zijn van een monsterscore tegen de voetbaldwerg, kwam dus bedrogen uit. Het was vooral erg slordig wat de Nederlandse ploeg liet zien. De 1-0 na twaalf minuten kwam ook met enig geluk en bovendien uit een standaardsituatie tot stand.

Vier uit vijf

Neraysho Kasanwirjo leverde na een prima vrije trap van Million Manhoef een mislukte kopbal af, die evenwel via een Gibraltese verdediger voor de voeten van Noah Ohio belandde. De in Almere geboren spits had weinig moeite met het buitenkansje en bracht zijn score op vier treffers in vijf interlands.

De volley van Dirk Proper na ruim een half uur was een knap staaltje techniek, maar doelman Bradley Avellano kon de kanonskogel nog net over de lat tikken.