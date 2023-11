Aanvaller Paul Pelosi schuldig, mogelijk 50 jaar gevangenisstraf

De man die de partner van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi heeft aangevallen met een hamer, is door een jury schuldig bevonden. Er hangt hem een celstraf van maximaal vijftig jaar boven het hoofd.

De man drong vorig jaar oktober het huis binnen van de toenmalige Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en haar man Paul Pelosi. Daar mishandelde hij Paul Pelosi.

De juryleden overlegden ruim acht uur voordat ze David DePape schuldig bevonden aan poging tot ontvoering van een functionaris, mishandeling van een direct familielid van een functionaris en poging tot ontvoering. DePape zelf reageerde niet toen de jury het oordeel uitsprak.

DePape zei tijdens een eerdere getuigenis dat hij eigenlijk Nancy Pelosi wilde ontvoeren om haar "te gijzelen en haar knieschijven te breken". Hij kwam met meerdere rechtse complottheorieën. Volgens DePape loog Nancy Pelosi tegen het Amerikaanse volk.

Nog niet hersteld

Paul Pelosi (83) is meer dan een jaar na de aanval nog steeds niet helemaal hersteld. Hij hield er twee wonden aan zijn hoofd en een schedelbreuk aan over. De neurochirurg die hem opereerde heeft platen en schroeven gebruikt om zijn schedel te herstellen.

DePape lijkt wel spijt te hebben van de aanval. In de rechtbank zei hij: "Hij was nooit mijn doelwit en het spijt me dat hij gewond raakte." Een rechter bepaalt op een later moment de straf.