Gokstad Las Vegas krijgt er met honkbalclub Oakland A's weer sportattractie bij

Oakland, dat in 2019 ook al de NBA-basketballers naar het naburige San Francisco zag vertrekken, raakt nu dus eveneens z'n honkbalteam kwijt aan Las Vegas. De A's - zoals de Athletics ook worden genoemd - kwamen in 1968 van Kansas City naar Oakland, waar ze in 56 seizoenen vier maal de World Series hebben gewonnen.

Sinds 2018 heeft de stad met Vegas Golden Knights al een professioneel ijshockeyteam in de NHL en in 2020 verkaste in de NFL het American footballteam van de Raiders van Oakland naar Las Vegas. Een NBA-team heeft de stad nog niet.

"Dit is een belangrijk moment voor de club, met gemengde gevoelens", zegt eigenaar John Fisher. "Verdriet vanwege deze verandering en enthousiasme over de toekomst."

In de Amerikaanse sporten is het niet ongebruikelijk dat organisaties verhuizen als stadions verouderen en de inkomsten dalen door tegenvallende bezoekerstaantallen, zoals bij de A's de laatste jaren het geval is. De laatste keer dat een honkbalclub van speelstad veranderde, was in 2005: de Expos ging toen van het Canadese Montreal naar de Amerikaanse stad Washington en heten nu de Nationals.

Er zijn nog wat hobbels te nemen voordat de verhuizing een feit is. In Las Vegas moet eerst nog een stadion worden gebouwd en in het huidige ontwerp is geen rekening gehouden met een schuifdak, terwijl het daar in de zomer bloedheet kan worden.

Lerarenvakbond

Ondertussen loopt er ook nog een rechtszaak, aangespannen door een lerarenvakbond, tegen de staat Nevada, die 350 miljoen euro aan publiek geld bijdraagt. Dat is bijna een derde van wat het nieuwe stadion moet gaan kosten.

In Oakland blijft er hoop dat er in de toekomst honkbal is te zien in de stad. Het contract tussen de A's en het verouderde stadion Oakland Coliseum loopt na 2024 af. De club heeft voor de drie seizoenen erna een speelplek nodig en er is inmiddels 850 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van een nieuw stadion.

Sheng Thao, de burgemeester van Oakland, heeft al laten weten dat de stad de clubnaam Athletics niet aan Las Vegas zal afstaan.