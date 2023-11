Amnesty: jaar na WK Qatar amper vooruitgang, arbeiders wachten op geld

Buitenlandse werkkrachten in Qatar zijn er nauwelijks op vooruitgegaan sinds het WK voetbal van een jaar geleden, meldt Amnesty International. Uitgebuite arbeiders wachten nog op compensatie en hervormingen van werknemersrechten zijn nagenoeg stil komen te liggen, zo stelt de mensenrechtenorganisatie.

"Qatar en de FIFA moeten de slachtoffers niet nog langer laten wachten op hulp en compensatie", zegt Amnesty-directeur Cockburn. Het gaat volgens hem om honderdduizenden gedupeerden en nabestaanden van omgekomen arbeiders.

Wel verbetering

Amnesty erkent dat Qatar de rechten van de vele buitenlandse arbeiders in het land heeft verbeterd. Zo is het wettelijk niet meer toegestaan om op het heetst van de dag, in Qatar soms ruim 50 graden, buiten in de bouw te werken. Maar in de praktijk zou personeel nog steeds kwetsbaar zijn voor uitbuiting.