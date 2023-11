Boer schiet vol bij bezoek koning, verloor tientallen schapen aan blauwtong

Koning Willem-Alexander is op bezoek geweest bij een schapenboer uit Stolwijk die door blauwtong is getroffen. Samen met demissionair minister Adema van Landbouw sprak hij met de veehouder over de gevolgen. De boerderij met schapen en melkkoeien in Stolwijk is een van de ruim 5000 door het virus getroffen bedrijven. Eigenaar Cees Verhagen heeft in de afgelopen tijd 42 schapen verloren aan de besmettelijke ziekte, meldt Omroep West , die bij het bezoek aanwezig was. In een gesprek met de schapenboer hoorden de koning en Adema over de financiële en emotionele schade die blauwtong aanricht. "Het gaat je niet in de koude kleren zitten", aldus de boer. Na het gesprek volgde in beschermde kleding een rondleiding over het bedrijf. Verhagen schiet vol als hij over zijn situatie vertelt:

