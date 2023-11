Slowakije en Hongarije plaatsen zich voor EK, Spanje wint van Cyprus

Slowakije en Hongarije hebben zich donderdag geplaatst voor het EK voetbal in Duitsland van volgend jaar zomer. Slowakije, de ploeg van Feyenoord-verdediger David Hancko, won met 4-2 van IJsland en schudde daarmee nummer drie Luxemburg definitief van zich af. In dezelfde groep was Portugal al zeker van EK-plaatsing. Donderdag wonnen Cristiano Ronaldo en zijn teamgenoten met 2-0 van Liechtenstein. Ronaldo maakte de openingstreffer, João Cancelo de tweede. Slowakije moest winnen om zich nu al te plaatsen, maar had in de eerste helft veel moeite met IJsland. Op hetzelfde moment kwam Luxemburg thuis voor tegen Bosnië en Herzegovina. Even kwam een megastunt van de Luxemburgers een stap dichterbij.

Uiteindelijk zat dat er niet, want na rust was Slowakije heer en meester. Aan Luxemburg zelf lag het niet, want de Bosnïers werden met 3-0 verslagen. Ook Hongarije naar Duitsland Ook Hongarije gaat naar het EK in Duitsland. Een zwaarbevochten gelijkspel (2-2) in en tegen Bulgarije was daarvoor voldoende. In Plovdiv leken de Hongaren de eerste kans op EK-plaatsing te verkwanselen, maar in de 97ste minuut kwam het toch nog goed. Het stond 2-1 voor Bulgarije toen Alex Petkov een eigen doelpunt maakte en daarmee de verlossing bracht voor Hongarije.

Servië en Montenegro, dat donderdagavond won van Litouwen, knokken om het tweede EK-ticket in poule G. Zondag speelt Montenegro tegen Hongarije. Servië neemt het dan op tegen Bulgarije en plaatst zich bij een zege voor het EK. In Bulgarije braken er voor de wedstrijd tegen Hongarije overigens flinke rellen uit. Een protest van voetbalsupporters tegen de nationale bond liep uit de hand. Spanje wint, afgang Zweden In poule A was alles al beslist. Spanje en Schotland plaatsten zich tijdens de vorige interlandperiode voor het EK. Vanavond won Spanje met 1-3 van Cyprus. De Spaanse doelpunten kwamen van het jonge toptalent Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal en Joselu. Schotland leek door twee goals van de Georgische vedette Chvitsja Kvaratschelia onderuit te gaan in Tblisi, maar redde met pijn en moeite een punt. Ook in poule F was de beslissing al gevallen, met Oostenrijk en België als gekwalificeerde landen. Zweden verzamelde slechts zeven punten en blameerde zich vanavond tegen Azerbeidzjan. In Bakoe werd het 3-0.