Koster betwijfelt of vrouwen vrijdag al voetballen: 'Gaan dit met z'n allen oplossen'

Na de persconferentie van premier Mark Rutte en de aangescherpte coronamaatregelen leken alleen de eredivisie en de eerste divisie bij de mannen nog door te kunnen gaan. Tot grote teleurstelling bij de voetbalsters.

Maar woensdagavond liet minister Tamara van Ark (Sport) weten dat de eredivisie voor vrouwen toch ook door kan gaan. "Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen", aldus de bewindsvrouw.

Enorm teleurgesteld

Ook Daphne Koster, manager bij de vrouwen van Ajax, was aanvankelijk enorm teleurgesteld dat de competitie werd stilgelegd. "Wij zijn ook een proftak en spelen in de hoogste competitie. We zitten met zeven van de acht clubs in een betaald voetbalorganisatie. Dus we praten over twee dezelfde competities; één voor mannen en één voor vrouwen", reageerde Koster bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

"Maar toen ik zag dat politieke partijen zich ermee gingen bemoeien en aan alle appjes die ik kreeg, zag ik wel dat we steun hadden. Al ben ik wel verrast dat het zo snel is gegaan", aldus Koster.