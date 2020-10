Kabinet erkent fouten, belooft beterschap bij bestrijding coronavirus

Het kabinet erkent dat er de afgelopen maanden dingen fout zijn gegaan bij de bestrijding van het coronavirus. In een debat met de Tweede Kamer zei premier Rutte dat er te veel de nadruk op de verantwoordelijkheid van mensen zelf is gelegd. Ook erkende de premier dat de communicatie vanuit het kabinet beter had gekund. En de maatregelen zelf hadden ook steviger gekund, gaf Rutte toe.

Zowel vanuit oppositie- als regeringspartijen was er in het debat forse kritiek op het handelen van de regering. PvdA-leider Asscher noemde het leiderschap van premier Rutte "weifelend en nonchalant". Asscher vindt dat het kabinet te laat en te licht heeft ingegrepen, waardoor de schade volgens hem nu groter is. PVV-leider Wilders vindt het verschrikkelijk dat we nu "leven in een land waar ambulances met zieke mensen bij de spoedeisende hulp worden weggestuurd. Omdat er geen bedden zijn. Dat kan toch niet."

SP-leider Marijnissen hekelde het afschuiven van schuld naar de bevolking. "De eigenwijze Nederlander die niet zou willen luisteren en schuldig is? Grote onzin! Laten we kijken naar wat het kabinet zelf doet."

Marijnissen sprak vervolgens van een minister van Justitie die "lak heeft aan zijn eigen coronaregels", een minister van Volksgezondheid die "het nog niet lukt om de basis van het testen en het bron- en contactonderzoek op orde te krijgen", en een minister-president die "zich stoort aan Nederlanders die niet luisteren naar dringende adviezen over bijvoorbeeld een mondkapje. Maar van mondkapjes is maandenlang gezegd dat die schijnveiligheid bieden."

GroenLinks-leider Jesse Klaver zei er geen vertrouwen in te hebben dat het goed komt. Hij vroeg het kabinet om een extra minister aan te stellen voor bijvoorbeeld testbeleid. Rutte vindt zo'n extra minister niet nodig, en zei dat de testcapaciteit bijna op orde is.

Optelsom

Ook vanuit de regeringspartijen was er kritiek. D66-leider Jetten vindt dat het kabinet iets moet bedenken om mensen beter de quarantainemaatregelen na te laten leven. ChristenUnie-leider Seegers vindt dat het kabinet veel eerder had moeten ingrijpen bij de oplopende besmettingen. "Als de cijfers zo oplopen, vraagt het ook om daadkracht", zei Seegers.

Rutte erkende ook dat er stevigere maatregelen genomen hadden kunnen worden, maar hij vindt niet dat het kabinet te laat was.

"De timing was niet verkeerd. Het pakket was niet zwaar genoeg." Volgens Rutte is het te eenvoudig om te zeggen dat het aantal besmettingen de laatste weken is opgelopen door falen van de overheid. Hij noemde het een "optelsom van allerlei factoren, inclusief het gedrag van burgers". En keek daarbij dus ook naar zichzelf. "Ik ben er niet in geslaagd de broodnodige gedragsverandering aan de bevolking helder en persoonlijk genoeg over te brengen."

Kijk hier terug hoe Rutte erkende dat er fouten zijn gemaakt.