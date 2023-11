Acht Nederlanders opgepakt voor serie plofkraken in Duitsland

Bij een politieactie tegen verdachten van een reeks plofkraken in Duitsland zijn gisteren acht Nederlanders opgepakt. Het gaat om zeven mannen en een vrouw van 19 tot en met 27 jaar uit verschillende plaatsen in Noord- en Zuid-Holland. Een 23-jarige vrouw is daarnaast opgepakt voor witwassen.

Verder zijn op 22 plekken door de Duitse en Nederlandse politie doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn grote hoeveelheden contant geld en luxe spullen zoals horloges en juwelen in beslag genomen. In een woning in Amstelveen werden explosieven gevonden. Vijf woningen werden uit voorzorg ontruimd en de explosieven zijn vernietigd.

De verdachten komen uit Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard en Rotterdam. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat, omdat ze in beperkingen zitten. De Duitse politie heeft om hun overlevering gevraagd.

De Nederlandse en Duitse politie werkten voor deze actie maandenlang samen. Het onderzoek richtte zich op plofkraken in de periode van het najaar van 2021 tot en met de zomer van 2022. Mogelijk worden nog meer mensen aangehouden.

Meer plofkraken in Duitsland

De afgelopen jaren is het aantal plofkraken in Duitsland enorm gestegen. Daar wordt nog relatief vaak met contant geld betaald en er zijn ook meer regionale banken, met automaten die minder goed beveiligd zijn dan in Nederland. In 2022 werden alleen al in de deelstaat Noordrijn-Westfalen 180 automaten opgeblazen. In heel Duitsland waren dat er zo'n 450, een record .

De afgelopen twee jaar zijn door de Duitse politie al tientallen Nederlanders aangehouden voor plofkraken. Vorig jaar waren het er zestig, tot mei van dit jaar stond de teller al op 57 opgepakte Nederlanders. De helft van die groep komt uit Utrecht.