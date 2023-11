Feyenoord-spits Ueda helpt Japan met hattrick op gang in WK-kwalificatie

Na elf minuten was het al raak voor Ueda, met het hoofd zorgde hij voor de 1-0. Na zijn tweede treffer vlak voor rust op aangeven van Ritsu Doan scoorde Ueda in de tweede helft zijn derde. Met een venijnig lobje voltooide hij zijn hattrick tegen Myanmar. De andere doelpunten kwamen op naam van Daichi Kamada en Doan, voormalig speler van FC Groningen en PSV.

Na zijn drie goals werd Ueda met nog een half uur te spelen gewisseld. De spitspositie bij de Japanse ploeg is drukbezet. Bij afwezigheid van Celtic-spits Kyogo Furuhashi kreeg Ueda zijn kans in de basis.

Feyenoorder Ayase Ueda heeft bij de Japanse nationale ploeg zijn kans gegrepen om te laten zien wat hij kan. Hij schoot Japan op gang richting het WK van 2026. Met drie goals was Ueda van grote waarde in de kwalificatiewedstrijd tegen Myanmar (5-0).

De recordaankoop van de Rotterdamse club moet het sinds zijn komst naar Nederland vooral doen met minuten als invaller. Alleen in het Champions League-duel met Atlético Madrid (3-2) stond hij in de basis. Bij Feyenoord, waar hij de Mexicaan Santiago Gimenez voor zich duldt, kwam hij tot nu toe eenmaal tot scoren.

Ook bij Japan komt het Ueda goed uit zijn statistieken op te vijzelen tegen de huidige nummer 158 van de FIFA-wereldranglijst. In achttien interlands staat de teller voor Ueda nu op vijf goals. Feyenoord nam de 25-jarige Japanner afgelopen zomer voor negen miljoen euro over van Cercle Brugge, waar hij vorig jaar goed was voor 22 goals in de Belgische competitie.