New York klaagt Pepsi aan voor zwerfafval

De staat New York klaagt drank- en snackproducent PepsiCo aan wegens zwerfafval. Het bedrijf wordt beschuldigd van milieuvervuiling en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Volgens de aanklager doet PepsiCo te weinig om te voorkomen dat rondslingerend plastic afval terechtkomt in de Buffalo-rivier in de staat New York. Die rivier is belangrijk voor de watervoorziening, maar wordt nu vervuild met minieme plastic deeltjes. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse staat een zaak aanspant tegen een groot bedrijf dat veel plastic gebruikt. "Alle New Yorkers hebben recht op schoon drinkwater", zegt de aanklager. "De onverantwoordelijke verpakkingen en marketing van PepsiCo brengen de watervoorziening, het milieu en de volksgezondheid van Buffalo in gevaar."

Microplastic ontstaat als weggegooide verpakkingen uiteenvallen in kleinere deeltjes. Uit laboratoriumproeven blijkt dat die bij dieren tot gezondheidsproblemen kunnen leiden als ze terechtkomen in de voedselketen of worden ingeademd. Doordat plastic nauwelijks wordt afgebroken in de natuur, is het al aangetroffen op de meest extreme plekken, van hoog in de Pyreneeën en de Noordpool tot in menselijk bloed .