Overmars jaar geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag in Ajax-periode

De schorsing houdt in dat hij vanaf de datum van de uitspraak, die vandaag kwam, een jaar lang geen functie mag uitoefenen binnen voetbalbond KNVB of bij aan de KNVB verbonden organisaties. Zijn werkzaamheden in België kan Overmars dus blijven uitvoeren. Hij ging enkele weken na zijn ontslag bij Ajax aan de slag als technisch directeur bij het Belgische Antwerp.

Het ISR concludeert dat Overmars zich in zijn periode als directeur voetbalzaken bij Ajax niet heeft gehouden aan de regel dat hij zich 'onthoudt van seksuele intimiteiten via welke communicatiemiddelen dan ook' en het reglement Seksuele Intimidatie dus heeft overtreden.

Het ISR on­der­zoekt mel­din­gen van ver­meen­de over­tre­din­gen en be­oor­deelt ob­jec­tief of er spra­ke is van grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport.

Op 4 juli van dit jaar werd er aangifte gedaan tegen Overmars. De aanklager verweet Overmars dat hij naar meerdere personeelsleden, onder wie oud-speelsters, seksueel getinte berichten en/of foto's en video's heeft gestuurd en dat hij verder is binnengedrongen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk.

De tuchtcommissie acht één aanklacht bewezen. De meldster van die aanklacht had ruim 300 pagina's aan WhatsApp berichtenverkeer over een periode van ruim 3,5 jaar aangeleverd, die door een deskundige zijn bestudeerd. "Veruit het grootste deel van die berichten (van Marc Overmars aan de meldster) is seksueel getint en bevat eenzijdig zeer expliciet materiaal (tekst en foto's)."

De andere aantijgingen zijn niet voldoende aannemelijk geworden, volgens het ISR.

Veel publiciteit

Bij de beoordeling van de vraag wat een gepaste straf was, heeft de tuchtcommissie meegenomen dat de kwestie veel publiciteit heeft gekregen en dat Overmars daardoor is beschadigd.

"De tuchtcommissie is van oordeel dat het niet zuiver is dat het bestuur en directie van het ISR zich tijdens het onderzoek in de media op deze wijze over deze kwestie hebben uitgelaten", staat in de uitspraak.

Tegelijkertijd nam het ISR in aanmerking dat Overmars, zoals hij zelf ook heeft verklaard, zich gedurende langere tijd schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en daarmee meerdere keren in strijd heeft gehandeld met het reglement Seksuele Intimidatie.

"Van Overmars had, gelet op zijn functie als statutair bestuurder en feitelijk leidinggevende binnen de organisatie van Ajax, verwacht mogen worden dat hij zich bewust was geweest van de voorbeeldfunctie die hij had en dat hij zich van dergelijk gedrag had onthouden, ook wanneer hij meende dat het geschiedde op basis van wederkerigheid en vrijwilligheid", zo valt te lezen in de uitspraak van het ISR.