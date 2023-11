Sinterklaascomités passen op nippertje uiterlijk Piet aan om KOZP-protesten

Enkele sinterklaasintochten worden op het laatste moment aangepast uit angst voor demonstraties of onveilige situaties. Dat melden verschillende gemeentes in het land.

Zo is de organisatie voor de intocht in Zwijndrecht enkele dagen voor de komst van de Sint overgenomen door de gemeente. Sinterklaas komt niet meer per schip aan, maar wordt onthaald op het gemeentehuis. Reden daarvoor is een aangekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), schrijft Rijnmond .

Volgens de oorspronkelijke organisatoren kon de veiligheid van bezoekers niet gegarandeerd worden. Bij intochten in het verleden werden elders in het land vreedzame KOZP-betogers belaagd door tegenstanders, zoals in Staphorst en Volendam .

Racistische karikatuur

Kick Out Zwarte Piet kondigde eerder aan te demonstreren bij intochten waar zwart geschminkte pieten te zien zijn. De aanhangers vinden Zwarte Piet een racistische karikatuur die moet worden afgeschaft.

De meeste gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren het uiterlijk van pieten aangepast naar roetveegpieten. KOZP ziet "grote vooruitgang", maar stelt ook dat er nog "tientallen gemeenten zijn waar men nog steeds in het verleden blijft steken".

Vorig jaar waren de pieten in Zwijndrecht nog zwart geschminkt. De gemeente zegt dat KOZP nu geen reden meer heeft om te demonstreren in Zwijndrecht, maar laat in het midden of dat komt doordat het uiterlijk van de pieten dit jaar wordt aangepast.

Andere aanpassingen

Enkele andere gemeenten hebben op het laatste moment beloofd het uiterlijk van de pieten aan te passen uit angst voor demonstraties. Het Brabantse Drunen kondigde dat gisteren aan, meldt Omroep Brabant . "Vanwege de veiligheid gaan we over op een intocht met pieten zoals je die in het landelijke Sinterklaasjournaal ziet. KOZP heeft aangegeven dat een demonstratie daarmee van de baan is", aldus de gemeente Heusden, waar Drunen onder valt.

De organisator van de intocht in Koudekerk aan den Rijn zegt tegen Omroep West dat hij na komend weekend stopt vanwege de aanhoudende protestacties. "Ik doe het al bijna twintig jaar, maar dit is voor mij de reden om ermee op te houden", aldus Job Bezuijen.

In het dorp waren vorig jaar twee roetveegpieten te zien, de rest was zwart geschminkt. Dit jaar gaat het dorp voor het eerst over op enkel roetveegpieten.

Demonstratie De Lier gaat door

Het is niet precies duidelijk bij welke intochten KOZP komend weekend aanwezig is. Er vindt in ieder geval een demonstratie plaats bij de intocht in De Lier, schrijft Omroep West . KOZP heeft een "constructief" gesprek gehad met burgemeester Bouke Arends maar dat "heeft niet geleid tot overeenstemming", aldus de organisatie.

Afgelopen week demonstreerde KOZP ook al tijdens de raadsvergadering van de gemeente Elburg (Gelderland). Volgens de demonstranten zijn de roetveegpieten in deze gemeente "niet te onderscheiden" van volledig zwart geschminkte pieten, aldus KOZP tegen Omroep Gelderland .