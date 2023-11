Tientallen invallen in Duitsland om onderzoek islamitisch centrum

In Duitsland zijn in verschillende delen van het land tientallen invallen gedaan vanwege een onderzoek naar een islamitisch centrum in Hamburg. In totaal zijn 54 gebouwen doorzocht.

Het Islamitisch Centrum Hamburg (IZH) wordt ervan verdacht de Hezbollah-beweging in Libanon en de Iraanse regering te steunen. Duitsland verklaarde Hezbollah in 2020 tot terreurorganisatie.

Het centrum, met een moskee in Hamburg, heeft volgens de binnenlandse veiligheidsdiensten veel invloed op andere moskeeën en organisaties in Duitsland.

Invloed op andere moskeeën

Het IZH zou "een duidelijke antisemitische en anti-Israëlische houding" hebben. Het parlement hoopt dat er door de doorzoekingen genoeg bewijs komt om de organisatie te kunnen verbieden.

De doorzoekingen waren in de steden Hamburg en Berlijn en op andere plekken in de deelstaten Hessen, Beieren, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Die laatste twee deelstaten grenzen aan Nederland. Er zijn naar verluidt honderden agenten en onderzoekers ingezet.