Cultvoetballer Cantona nu zanger in Parijs: 'Eric was altijd al anders'

In het midden van het podium doemt een silhouet op. Langzaam loopt de man richting de microfoon. Zijn zware adem klinkt steeds duidelijker. Plots gooit hij zijn armen langs zijn lichaam omhoog. Dan gaat het licht aan. Hij kijkt strak vooruit. Applaus!

Alsof hij, zo met zijn handen in de lucht, voor even terug is in het 'Theatre of Dreams' van Manchester United. Maar nee, vanavond moet Eric Cantona het doen met een voor tweederde gevuld 'Théâtre de l'Atelier' in Parijs.

Van cultvoetballer naar zanger

Jarenlang was de Fransman een artiest binnen de lijnen van het voetbalveld. Vaak geniaal, soms onbegrepen of gewoonweg niet te begrijpen. De man die van United weer een grootmacht maakte in de jaren negentig, maar ook de man die een karatetrap op de tribune uitdeelde aan een fan.

Na zijn voetbalcarrière was hij even fotograaf en werd hij acteur. Zo speelde hij zichzelf in de film 'Looking for Eric', waarin - de naam zegt het al - de zoektocht naar Cantona centraal staat.

Maar hier in het theater in Montmartre, in de buurt van de Sacré-Coeur, is de 57-jarige Cantona als zanger geboekt. Samen met een pianist en een cellist is hij bezig met de tour 'Cantona sings Eric'.