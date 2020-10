Vertwijfelde hockeyster Welten na stopzetten competitie: 'Meten met twee maten'

In navolging van meerdere sportprominenten is ook hockeyinternational Lideweij Welten verbaasd over de uitzonderingspositie voor het betaald voetbal en de vrouwen eredivisie.

De 30-jarige aanvalster van Oranje, in 2015 uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld, snapt niet waarom alleen voor de mannen in het betaald voetbal (en later ook de vrouwencompetitie) een uitzondering is gemaakt bij het tijdelijk stilleggen van de sportcompetities.

De speelster van Den Bosch vindt dat de Nederlandse regering daarmee met twee maten meet. Op haar Instagrampagina schrijft ze: "Ik snap dat we momenteel in een bizarre wereld leven en iedereen in zijn eigen branche te maken heeft met onmacht. Ook begrijp ik dat we iets moeten doen omdat het aantal besmettingen stijgt en dat het zeker ook voor ons als sporter belangrijk is om ons aan de overheidsmaatregelen te houden."

Onhandige keuze

Maar na begrip volgt vertwijfeling bij Welten. "Wellicht dat het een onhandige keuze van het woord topsport is geweest, maar toch is het voor mij als 'amateursporter' erg pijnlijk om te zien dat er met twee maten wordt gemeten. Op elke vergelijking wat betreft intensiteit en niveau doen andere topteamsporten niet onder voor mannenvoetbal. Waar zit het verschil in naast de financiële beloning? Want alleen dat laatste lijkt me geen criterium voor topsport", besluit de speelster.