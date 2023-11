Omstreden onkruidmiddel glyfosaat mag nog tien jaar worden gebruikt in EU

De omstreden onkruidverdelger glyfosaat mag voorlopig nog worden gebruikt in de Europese Unie, heeft de Europese Commissie besloten. Wel komen er nieuwe eisen en beperkingen aan het gebruik van het middel, onder meer om de natuur beter te beschermen.

De vergunning voor de onkruidverdelger liep op 15 december af, maar is door het besluit nu met tien jaar verlengd. Glyfosaat wordt in de landbouw gebruikt om gewassen te beschermen tegen onkruid.

De Europese Commissie hakte de knoop door omdat het de EU-lidstaten vandaag opnieuw niet was gelukt om een besluit te nemen. Net als vorige maand was er geen vereiste meerderheid voor of tegen, omdat Nederland en veel andere landen zich onthielden van stemming.

Om het voorstel van de commissie aan te nemen of te verwerpen was een meerderheid nodig van ten minste vijftien EU-lidstaten, van landen die 65 procent van de inwoners van de EU vertegenwoordigen.

Omstreden

Glyfosaat is een van de meest gebruikte onkruidverdelgers in de landbouw. Het middel is onder meer omstreden omdat het in wetenschappelijke onderzoeken in verband wordt gebracht met de ziekte van Parkinson en andere aandoeningen. Ook zijn er zorgen over de gevolgen van het middel voor natuur en milieu.

Een Kamermeerderheid deed vorige maand een "dringende oproep" aan demissionair minister Adema van Landbouw om niet in te stemmen met het verlengen van de vergunning. Ook meer dan 150 wetenschappers en organisaties, waaronder vakbond FNV en de Parkinson Vereniging, probeerden de bewindspersoon ervan te overtuigen om tegen te stemmen.

Maar Adema heeft daar dus geen gehoor aan gegeven. Hij onthoudt zich van stemming omdat hij wil wachten op nieuw onderzoek naar de gezondheidsrisico's van het middel.

Wetenschappers van het Louis Bolk Instituut zeiden vorige maand in de Tweede Kamer dat er voor de bestrijding van onkruid in de reguliere landbouw amper alternatieven zijn. In datzelfde rondetafelgesprek werd erop gewezen dat de alternatieven die er zijn, eveneens schadelijk kunnen zijn voor het milieu.