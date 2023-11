EK laatste Oranje-kunstje voor Blind? 'Ga ik me nog niet aan wagen'

Maar dat succes bij zijn club, betekent niet dat Blind met een beter gevoel dan anders in Zeist is gearriveerd. "Niet echt, nee. Misschien kom ik wat beter binnen nu de resultaten zo goed zijn, maar over het algemeen kom ik hier altijd met een trots gevoel en ben ik blij om me hier te melden."

Daley Blind heeft zich in uitstekende vorm gemeld in Zeist, waar het Nederlands elftal zich voorbereidt op de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar.

De linkspoot is inmiddels vaste klant in de basiself van Girona en daardoor was zijn oproep voor het Nederlands elftal allesbehalve verrassend. Gezien de vele blessures bij Oranje lonkt er zelfs een basisplek voor de 103-voudig international, die in oktober de groepswedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland vanaf de bank meemaakte.

Blind had naar eigen zeggen al geaccepteerd dat zijn rol bij de nationale ploeg zou veranderen. Hij werd een soort mentor. Maar nu kan hij dus toch weer de belangrijke kracht worden die hij in het verleden ook was. "Op een gegeven moment kom je bij Oranje in een andere rol en daar moet je je dan aan aanpassen. Dan werk je hard voor de andere jongens en probeer je er zelf te staan en je terug het elftal in te knokken."

"Uiteindelijk blijven we één team met één doel. Ik ben supertrots dat ik al zo lang deel mag uitmaken van het Nederlands elftal."

Blind heeft nog geen idee of het EK, dat voor Nederland binnen handbereik ligt, zijn laatste kunstje voor Oranje zou kunnen zijn. "Het doel is nu om het EK te halen. Daarvoor werken we het hele seizoen, probeer ik fit te blijven en proberen we een hoog niveau te halen. Wat er daarna gebeurt, daar ga ik me nog niet aan wagen."