Sunak kondigt noodwetten aan om besluit rechters over Rwanda te omzeilen

Britse premier Rishi Sunak heeft aangekondigd met noodwetten te komen om een vonnis van de hoogste Britse rechters te omzeilen. Die bepaalden vandaag dat het plan om migranten naar Rwanda te sturen niet rechtmatig is. Daarnaast waarschuwde Sunak het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om de vluchten naar Rwanda niet te blokkeren.

Volgens het Britse Hooggerechtshof kan niet gegarandeerd worden dat Rwanda veilig is voor mensen die daar geplaatst zouden worden. Ook zou er een te groot risico zijn dat asielzoekers vanuit Rwanda toch weer naar hun land van herkomst worden gestuurd, waar mogelijk vervolging wacht.

In een persconferentie zei Sunak daarover dat de wetgeving dan maar door de regering moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat Rwanda wél als veilig land kan worden beschouwd.

Pijlers

Het plan om migranten en asielzoekers naar Rwanda te sturen om daar hun asielaanvraag voort te zetten, is een van de belangrijkste pijlers van zijn regering. Sunak en de Conservatieve premiers voor hem, beloofden keer op keer om de illegale immigranten die in bootjes het Kanaal oversteken, te stoppen.

Het idee achter deportaties naar Rwanda, is dat het een afschrikkende werking zou hebben. Stel: je komt als migrant niet in Groot-Brittannië terecht, maar in een Rwandees hostel. Dan is een smokkelaar duizenden euro's betalen om Het Kanaal over te steken wellicht minder aantrekkelijk, is het idee.

Er is inmiddels al meer dan 140 miljoen pond (omgerekend ruim 160 miljoen euro) uitgegeven aan een deal met Rwanda, maar er is nog geen enkel vliegtuig naar het Afrikaanse land vertrokken. Het uitzettingsprogramma wordt al meer dan een jaar geblokkeerd in de rechtszalen.

'Doen wat nodig is'

Sunak belooft "te doen wat nodig is" om toch zijn Rwanda-plan van de grond te krijgen, maar het is nog niet duidelijk hoever hij zal gaan. Sunak waarschuwt: "Ik zal niet toestaan dat een buitenlandse rechtbank deze vluchten blokkeert", stelde hij vandaag.

Daarmee doelt hij op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg: het is namelijk ook het Europese verdrag voor de rechten van de mens dat zijn Rwanda-plan dwarszit. De premier staat al langere tijd onder flinke druk van de rechterflank van de partij, vooral om het Europese recht geen blokkade te laten zijn in zijn anti-immigratieplan.

Andere Europese landen houden de ontwikkelingen in de Britse rechtszalen nauwlettend in de gaten: Oostenrijk heeft al aangegeven mogelijk het Rwanda-plan van de Britten te willen volgen. Italië wil asielzoekers opvangen in Albanië . En Denemarken heeft ook een overeenkomst met Rwanda.