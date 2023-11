Rutte ontmoet NAVO-baas Stoltenberg, die hij wil opvolgen

Mark Rutte bezoekt vanavond in Brussel de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. Volgens Den Haag gaat het om een regulier overleg van 19.00 tot 21.00 uur, om de geopolitieke situatie in de wereld te bespreken. Maar sinds Rutte twee weken geleden openlijk solliciteerde naar de baan als opvolger van Stoltenberg als NAVO-topman, is niets meer regulier.

Ook op het NAVO-hoofdkantoor wordt volop gespeculeerd over Ruttes kansen op de belangrijke plek. De demissionair premier heeft goede papieren, onder meer omdat hij een van de langstzittende regeringsleiders van de Europese Unie is.

Concurrentie

Eén concurrent heeft zich inmiddels publiekelijk gemeld, de Estse premier Kaja Kallas. Ook zij is in de race om het militaire bondgenootschap te gaan leiden, laat ze weten op een evenement van Politico in Washington.

In haar voordeel spreekt dat ze een vrouw is. In de bijna 75 jaar dat het militaire bondgenootschap bestaat, hadden uitsluitend mannen er de leiding. Veel mensen vinden het daarom tijd voor een topvrouw.

Nederland, sinds de oprichting in 1949 lid van de NAVO, voldoet nog niet aan de norm om ten minste 2 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan defensie. Estland, dat in 2004 lid werd, wel. Kallas lijkt daarmee over betere papieren te beschikken.

Op de bijeenkomst in Washington waar Kaja Kallas haar kandidatuur bevestigde, grapte ze daarom: "De komende secretaris-generaal moet uit een nieuwe NAVO-lidstaat komen. En absoluut uit een land dat minstens 2 procent uitgeeft aan defensie. Het zou goed zijn als het een vrouw was. Dus logisch dat het Mark Rutte wordt."