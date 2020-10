De Boer nam risico met opstelling: 'De kritieken zouden niet mals zijn geweest'

Na teleurstellende wedstrijden tegen Mexico en Bosnië-Herzegovina kon bondscoach Frank de Boer wel een opkikker gebruiken. En die kwam er met het 1-1 gelijkspel in het Nations League-duel met Italië, waarbij De Boer verraste met een 5-3-2-opstelling. Dat leek een risico, maar de bondscoach was na afloop nuchter over zijn ingreep.

"Ik bekijk het rationeel: wat geeft de tegenstander mij en wat kan ik daartegenover stellen?", sprak De Boer. ""Mijn gevoel gaf dat ik dit moest doen, ook al hebben we dit maar een keer getraind. We speelden met vijf man achterin zodat er niet continu achter die Italianen aan moet worden gerend door jongens die daar niet geschikt voor zijn."

De ingreep van de bondscoach pakte goed uit. "Ik vond dat wij het betere van het spel hadden, zeg maar zestig tegen veertig procent. We zijn er vanuit onze eigen kwaliteit gekomen."

Jonge hyena's

Bang voor de reacties als het mis zou zijn gegaan, was De Boer niet. "De kritieken zouden niet mals zijn geweest. Maar in de training heb ik gezien hoe de spelers als jonge hyena's achter hun prooi aangingen. Toen heb ik ze verteld: als we dit in de wedstrijd laten zien, moet het geen probleem worden."

En zo kreeg Oranje in de derde interland onder De Boer toch weer kleur op de wangen. "Natuurlijk maakt het verschil en het geeft ook een bepaalde rust. Maar toch ben ik met het resultaat niet tevreden, want we willen eerste worden in de poule. Nu moeten we ervoor zorgen dat we de laatste twee wedstrijden winnen."