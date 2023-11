Nederland heeft 82 voetbalvelden aan groen erbij na NK Tegelwippen

Met 4,3 tegels per inwoner spande Halderberge de kroon. De wethouder is apetrots:

Grote winnaar was Arnhem. Inwoners van de Gelderse stad wipten 461.850 tegels en haalden hiervoor zelfs hele straten overhoop. De gemeente ontving net als Vlaardingen en Halderberge eveneens een gouden schep voor de meeste gewipte tegels per inwoner.

Minder steen en meer groen. Dat stond centraal bij de vierde editie van het NK Tegelwippen, waar 173 gemeenten aan meededen. In een half jaar tijd wisselden ze tezamen ruim 4,5 miljoen stoeptegels in voor gras, bloemen en geveltuinen, goed voor zo'n 82 voetbalvelden aan groen.

In de gemeente Halderberge zijn de afgelopen tijd 129.000 stoeptegels ingeruild voor groen. Dat zijn er gemiddeld vier per inwoner, waarvoor de gemeente de gouden schep kreeg bij het NK Tegelwippen. Wethouder Melisse is apetrots. - NOS