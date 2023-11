Kohli breekt record en loodst Indiase cricketers naar WK-finale in eigen land

De Indiase cricketers hebben zich op het WK in eigen land geplaatst voor de finale. De ploeg van captain Rohit Sharma versloeg in het propvolle Wankhede-stadion in Mumbai Nieuw-Zeeland uiteindelijk eenvoudig met 70 runs.

Het fundament voor de winst werd al aan bat gelegd: India legde de lat hoog door 397 runs te scoren. Shreyas Iyer blonk uit met een snelle inning van 105 runs, maar alle schijnwerpers waren gericht op Virat Kohli.

De publiekslieveling maakte er 117. Hij scoorde daarmee zijn 50ste century (100 runs of meer) in eendaagse wedstrijden en nam daarmee het wereldrecord af van zijn landgenoot en idool Sachin Tendulkar.

Shami pakt zeven wickets

Nieuw-Zeeland bleef nog lang in de race door een ijzersterke inning van Daryl Mitchell. De Indiase fans werden er een beetje nerveus van en ook in het veld begon India foutjes te maken.