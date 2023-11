Golfer Van Driel behoudt Europese tourkaart, drie andere Nederlanders niet

Golfer Darius van Driel speelt ook komend jaar op de Europese tour. Bij het kwalificatietoernooi in het Spaanse Tarragona sleepte hij een van de 25 startbewijzen in de wacht. Daardoor zijn er komend jaar drie Nederlanders voorzien van een Europese tourkaart.

De 34-jarige Van Driel eindigde in de finale van de Qualifying School over negentig holes op een gedeelde derde plaats. Dat betekende dat hij voor het vijfde opeenvolgende seizoen in de DP World Tour mag uitkomen.

De Leidschendammer wordt komend jaar op het belangrijkste toernooiencircuit voor profgolfers vergezeld door zijn landgenoten Daan Huizing en Joost Luiten.

Drie Nederlanders in Challenge Tour

De groep Nederlanders met een Europese tourkaart had nog groter kunnen zijn, maar Wil Besseling, Lars van Meijel en Mike Toorop wisten hun speelkaart voor volgend jaar niet te behouden. Zij spelen volgend jaar vooral in de Challenge Tour, het tweede niveau in Europa.