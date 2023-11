Treinstaking in Duitsland, ook gevolgen voor treinen uit Nederland

Vanwege een grote treinstaking in Duitsland wordt bijna 80 procent van de treinritten van Deutsche Bahn vanaf vanavond geschrapt. De staking van machinisten en ander spoorwegpersoneel is uitgeroepen door spoorvakbond GDL en duurt van vanavond 22.00 uur tot morgen 18.00 uur.

Deutsche Bahn heeft een nooddienstregeling aangekondigd, waarbij op drukke trajecten tussen grote Duitse steden langere treinen worden ingezet. Reizigers moeten ondanks die maatregelen rekening houden met grote ontregeling van het Intercity- en ICE verkeer.

De staking heeft ook gevolgen voor treinen vanuit Nederland. Zo rijden de ICE International en de Intercity Berlijn op donderdag niet tot 18.00 uur. Voor vanavond is er voor deze treinen geen verstoring gemeld.

De Nightjet, een nachttrein van Amsterdam Centraal naar Oostenrijk of Zwitserland, rijdt zowel in de nacht van woensdag op donderdag als in de nacht van donderdag op vrijdag niet.

Arbeidsconflict

Vakbond GDL is in conflict met Deutsche Bahn over loonsverhoging en kortere werkweken. Sinds vorige week zijn er onderhandelingen over een nieuw arbeidscontract. Het is de bedoeling dat treinen vrijdagochtend weer volgens de normale dienstregeling rijden.