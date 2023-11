Meer beveiligingsmaatregelen burgemeesters en gedeputeerden

Bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen vanaf volgend jaar meer op maat gesneden beveiliging krijgen. Zoals al eerder was aangekondigd , trekt het demissionaire kabinet daar de komende tijd 2,5 miljoen euro per jaar voor uit.

Kern van de nieuwe regeling is dat bijvoorbeeld burgemeesters, wethouders en gedeputeerden een advies op maat kunnen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysieke en elektronische maatregelen om het huis, zoals een vrijstaande brievenbus of een alarmsysteem.

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken heeft met de gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken dat zij de adviezen van het ministerie altijd overnemen. "Zo wordt voorkomen dat de noodzaak van beveiligingsmaatregelen politiek ter discussie kan worden gesteld", schrijft hij aan de Kamer.

Bestuurders moeten zich veilig voelen

De Jonge wijst erop dat in 2021 77 procent van de burgemeesters en 67 procent van de wethouders een incident met agressie heeft meegemaakt. "En het kan niet zo zijn dat bestuurders twee keer nadenken over bepaalde beslissingen of deze helemaal niet meer durven nemen. Juist thuis moeten bestuurders zich veilig voelen."

De Jonge onderzoekt nog hoe ook de beveiliging van bijvoorbeeld gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten kan worden verbeterd. Hij praat daarover met het Openbaar Ministerie en de politie.