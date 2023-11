Rechts kabinet komt nadrukkelijk in beeld als optie na 22 november

Stevent Nederland af op een rechts kabinet? In de peilingen staan de partijen op rechts er goed voor en er wordt geflirt op die flank. Wat wellicht cruciaal zal blijken is het feit dat PVV-leider Geert Wilders zich duidelijk anders opstelt dan in het verleden.

De PVV bestaat achttien jaar en heeft vrijwel voortdurend in de oppositie gezeten. Veel partijen, zoals de VVD onder Rutte, wilden lang niet met de partij samenwerken, vanwege de harde standpunten over bijvoorbeeld asielzoekers en de islam.

Maar deze campagne probeert Wilders nadrukkelijk zijn redelijke en constructieve kant te laten zien. Uit alles blijkt dat hij graag mee wil doen. Bij de presentatie van het PVV-programma zei Wilders al dat er "wat scherpe kantjes" vanaf zijn . En gisteren zei hij bij Nieuwsuur dat hij "heel graag" wil meeregeren en bereid is tot concessies . Ook wat betreft islamstandpunten, want "er zijn belangrijkere prioriteiten".

Ruime meerderheid

De nieuwe opstelling van Wilders maakt het moeilijker voor andere partijen om hem te blijven negeren. Een voor de hand liggende coalitie op rechts bestaat uit PVV, VVD, NSC en BBB. In de meest recente Peilingwijzer hebben deze partijen samen een ruime meerderheid.

Van die partijen heeft de BBB al ronduit gezegd serieus met de PVV te willen praten na de verkiezingen. "Er zijn punten waar BBB en PVV hetzelfde over denken, met name op het gebied van zorg en sociaal domein", zei BBB-leider Caroline van der Plas vandaag nog.

VVD-leider Dilan Yesilgöz zegt al de hele campagne dat ze "geen enkele kiezer" op voorhand uitsluit. Dus ook die van de PVV niet. Maar ze is ook kritisch. Zo zei de VVD-leider tijdens het NOS Radio 1-debat "echt helemaal niks" te hebben met Wilders en zijn verkiezingsprogramma. Maar dat is alweer bijna twee weken geleden, een eeuwigheid in campagnetijd.

Problematischer voor een rechtse coalitie is de opstelling van Pieter Omtzigt. Ronduit zeggen dat de PVV helemaal geen optie is, doet Omtzigt niet, maar de deur naar Wilders staat hoogstens op een heel klein kiertje. In Buitenhof zei Omtzigt "grote moeite" te hebben met Wilders' standpunten die "raken aan de rechtstaat". NSC wil alleen regeren met partijen die de rechtstaat "heel laten", aldus de NSC-voorman.