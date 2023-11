Frankrijk vaardigt arrestatiebevel uit tegen Syrische president Assad

Justitie in Frankrijk heeft de Syrische president Assad op een internationale arrestatielijst gezet. Assad wordt daarmee officieel beschuldigd van medeplichtigheid in oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, melden bronnen aan het Franse persbureau AFP.

Het arrestatiebevel is uitgevaardigd vanwege de rol van het Syrische regime bij de chemische aanvallen in Oost-Ghouta, een voorstad van de hoofdstad Damascus, in 2013. Hierbij werden meer dan duizend mensen gedood. Behalve de Syrische president zijn ook diens broer, die destijds een hoge militaire functie had, en twee generaals op de arrestatielijst gezet.

Schuldig bevonden

Volgens de VS staat vast dat het Syrische regime de gifgasaanval tien jaar geleden heeft aangestuurd. Dit jaar nog concludeerde de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) dat Assad en het Syrische regeringsleger verantwoordelijk zijn voor een gifgasaanval in 2018 . Daarbij werden tientallen mensen vermoord. De OPCW heeft vastgesteld dat er minstens negen gifgasaanvallen zijn uitgevoerd in Syrië.

Frankrijk is al jarenlang bezig met het onderzoek naar de president en zijn rol bij de chemische aanvallen. De zaak werd aangespannen door verschillende Syrische mensenrechtenorganisaties, die getuigenissen en honderden documenten, video's en foto's van de aanvallen meestuurden.

Syrië heeft het gebruik van chemische wapens altijd ontkend. In het land woedt sinds 2011 een burgeroorlog. Tot nu toe zijn hierbij ongeveer een half miljoen mensen om het leven gekomen.