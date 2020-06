Toch geen Trump-rally op 'Juneteenth'

De Amerikaanse president Trump gaat zijn presidentscampagne een dag later hervatten dan gepland. De oorspronkelijke bijeenkomst was gepland op 19 juni; die datum is als 'Juneteenth' van grote betekenis voor veel zwarte Amerikanen.

Op 19 juni 1865 was Texas de laatste van de Zuidelijke staten die de slavernij officieel afschafte. De afgelopen jaren wordt dat steeds vaker herdacht en gevierd. Dat is dit jaar nog meer vanwege de protesten na de dood van George Floyd. Critici van Trump vonden dat hij uit respect voor de herdenking een andere datum moest kiezen.

Trump staat te popelen om zijn campagnebijeenkomsten te hervatten. De president, die zichtbaar geniet van het spektakel en de interactie met zijn achterban, had door corona sinds maart geen grote bijeenkomsten meer kunnen houden.

Aanvankelijk zei Trump niet van plan te zijn zijn agenda aan te passen vanwege Juneteenth. "Je kunt het als een viering zien", zei hij tegen een Fox-journalist die hem erover ondervroeg.