Aantal natuurbranden in Nederland dit jaar gehalveerd

Het aantal natuurbranden in Nederland is dit jaar met ongeveer de helft afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Ondanks de piek in de maanden mei en juni was het totale aantal branden door het natte zomerseizoen dit jaar een stuk minder, meldt Brandweer Nederland.

Vorig jaar waren er in totaal 918 natuurbranden in Nederland. Dit jaar, gemeten tot half november, waren dat er zo'n 450. Toch blijft aandacht voor natuurbrandbeheersing belangrijk, stelt Anton Slofstra namens Brandweer Nederland. "De heftige branden in de zomer in bijvoorbeeld Spanje en Griekenland hebben ons dit jaar opnieuw laten zien wat de verwoestende impact van natuurbranden kan zijn."

Slofstra onderstreept op basis van de verwachting van het KNMI dat Nederland steeds vaker maken gaat krijgen met natte periodes óf extreem droge periodes. "De natte periodes zorgen ervoor dat begroeiing sneller groeit. In droge periodes veranderen planten, bomen en grassen in brandstof. In de week van 12 tot 18 juni kregen we te maken met zo'n droge periode, toen was er een grote piek van 99 branden."

Aanpak natuurbranden

Volgens Brandweer Nederland is er nu actie nodig om voorbereid te zijn op de natuurbranden van de toekomst. Daarvoor stelt de organisatie een visie op voor natuurbrandbeheersing.

Ook worden er door de organisatie plannen gemaakt voor de aanpak voor natuurbrandbeheersing tot 2030.