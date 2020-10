Van Dijk tevreden na gelijkspel: 'Maar er had meer ingezeten'

"We hebben het goed gedaan en hard gewerkt", reageert aanvoerder Virgil van Dijk na de wedstrijd. "Bij vlagen hebben we het goed gedaan, maar we hadden in de tweede helft meer uit de counter moeten halen. We hebben een hoop kansen gecreëerd tegen een fantastisch team. Er had wel meer ingezeten..."

De Boer koos voor een 5-3-2 formatie, wat Van Dijk positief stemde. "De trainer heeft dat goed aangepakt. Alle credits naar hem daarvoor. We hebben daar ook goed op getraind."

"We wisten dat we het anders moesten doen dan in de eerste wedstrijd. We wilden een resultaat halen en een gelijkspel hier vind ik een goede prestatie om verder te bouwen in de volgende periode", aldus Van Dijk.

'Goed plan'

Ook middenvelder Frenkie de Jong was tevreden over de uitvoering van het nieuwe systeem. "We hadden een goed plan. Voor hun was het nu veel moeilijker om er doorheen te spelen ten opzichte van de vorige wedstrijd."

"We hadden het beter voor elkaar en er had zeker meer ingezeten. Eigenlijk hadden we hier moeten winnen en dat is zonde", aldus de speler van FC Barcelona. "Maar we hebben vandaag laten zien dat we een goed team zijn."