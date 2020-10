Polen kent weinig moeite met Bosnië en pakt koppositie in poule Nederland

In de Nations League-poule van Nederland is Polen voorbij Oranje en Italië gegaan. De Polen wonnen in eigen huis met 3-0 van Bosnië en Herzegovina en staan nu met zeven punten bovenaan in groep 1.

Polen kende een vrij eenvoudige avond tegen Bosnië, dat na een kwartier spelen al met tien man stond. De rode prent was voor verdediger Anel Ahmedhodzic, die de doorgebroken Robert Lewandowki licht haakte.

De doelpunten lieten daarna even op zich wachten, maar vielen snel na elkaar. Net voor rust brachten Lewandowksi en Karol Linetty hun land op 2-0 voorsprong, net na rust besliste opnieuw Lewandowksi het duel.

België herovert koppositie

In IJsland heroverde België de koppositie in groep 2. De Belgen wonnen onder aanvoering van Romelu Lukaku met 2-1 van de IJslanders. Lukaku was verantwoordelijk voor de Belgische doelpuntenproductie en hield zijn uitstekende vorm bij de Rode Duivels in stand. In de laatste twaalf interlands scoorde hij al vijftien keer.